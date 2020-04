Lione tra Juventus e ricorso

Sono due i club francesi che non hanno preso bene la fine anticipata del campionato e la comunicazione della classifica finale, il Tolosa e il Lione. Il primo è stato dichiarato retrocesso e sembra pronto al ricorso, mentre l'Olympique, che occupava il settimo posto al momento della sospensione della Ligue 1, è rimasto fuori dalle Coppe dopo 20 anni.

Il presidente Jean-Michel Aulas è su tutte le furie: "Andremo al Tribunale amministrativo per chiedere la sospensione della decisione – ha detto – Si tratta di una perdita di possibilità molto importante. Chiederemo danni e interessi, che ammontano a diverse decine di milioni di euro".

L'unica possibilità per il Lione per partecipare alle Coppe anche nella prossima stagione sembra essere al momento la vittoria della Champions League: i francesi si erano aggiudicati per 1-0 l'andata degli ottavi di finale contro la Juventus, ma il ritorno e l'eventuale proseguio della manifestazione sono legati alla ripresa dell'attività.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 21:15