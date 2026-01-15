Lionel Adams, l'ex calciatore del CSKA Mosca morto in tragiche circostanze: che cosa sappiamo

A confermare indirettamente la notizia il suo ex club, che ha espresso vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia del calciatore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La morte, tragica, di Lionel Adams sta suscitando ovunque reazioni scaturite dall’evidente drammaticità delle circostanze. Dopo la notizia, diffusa dall’emittente russa Match TV sul proprio canale Telegram a cui è seguita la conferma da parte della polizia, la prima ricostruzione effettuata in merito alla fine dell’ex calciatore del CSKA Mosca sta destando emozione, commozione e inevitabili interrogativi sull’accaduto. L’ex calciatore aveva solo 31 anni e a causare il suo decesso sarebbe stata una caduta da una finestra, risalente alla giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio.

La tragica morte di Lionel Adams

A dimostrare vicinanza e a porgere le proprie condoglianze è stato l’Urartu Football Club di Yerevan, che ha annunciato con profondo dolore la morte dell’ex Lionel Adams, il quale aveva indossato la maglia del club registrando 35 presenze e vinto la Coppa d’Armenia nel 2016.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel suo comunicato, la società ha rivolto condoglianze alla famiglia e ai parenti esprimendo pubblicamente il proprio ricordo e confermando, indirettamente, la sua morte.

Le circostanze della sua scomparsa, cosa sappiamo

Adams è morto a soli 31 anni in circostanze che non possono che essere definite terrificanti, secondo le informazioni raccolte da Match TV, che cita quale fonte la polizia, il calciatore sarebbe precipitato dalla finestra di un grattacielo a Zvenigorod, nella regione di Mosca.

A fine dicembre, era rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di un ristorante di Mosca: ferito da un colpo esploso da una pistola e picchiato, avrebbe riportato segni importanti. Secondo quanto riferito, in quel momento si trovava in stato di ebbrezza alcolica. Aveva lasciato l’ospedale volontariamente, senza avvisare i medici.

Al momento della sua morte, era in visita ad un suo amico, il portiere della Dinamo Makhachkala Timur Magomedov, coinvolto nel precedente e altrettanto pericoloso episodio: le cause della sua caduta o del suo sbalzamento dalla finestra sono ancora sconosciute. E, secondo quanto riferiscono i media russi e armeni, nulla andrebbe escluso tant’è che gli investigatori starebbero prendendo in considerazione sia l’ipotesi del suicidio sia altre opzioni.

La carriera da calciatore

Nato a San Pietroburgo, Adams aveva doppio passaporto: russo e nigeriano per via delle ascendenze familiari ma aveva incominciato a giocare nelle giovanili del CSKA fin da giovanissimo. Il club russo lo ha condotto ai suoi massimi livelli in campo ricoprendo il ruolo di difensore, spesso centrale fino all’ultimo contratto noto. Al momento, Lionel risulta svincolato, a seguito di una serie di esperienze alquanto altalenanti.

Nel corso della sua carriera, Adams ha cambiato diverse squadre: le giovanili del CSKA Mosca, lo Yenisey Krasnoyarsk, il KAMAZ del Naberezhnye Chelny, club di Kazakistan, Bielorussia, Armenia, Montenegro e Spagna. Inoltre, nel 2011, ha giocato una partita con la nazionale russa Under-18.