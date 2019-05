Lionel Messi furente se ne va senza parlare: numeri da incubo

Dalle lodi sperticate della partita d’andata alla scena muta di Anfield. Lionel Messi ha passato una serata da incubo a Liverpool, dove ha rivissuto i fantasmi della debacle di Roma del 2018, quando anche in quella occasione fece da spettatore alla rimonta avversaria.

E chi già gli vedeva il sesto Pallone d’Oro tra le mani deve ricredersi. La Pulce ha giocato una partita sotto al suo abituale livello, pericolosa solo in rare occasioni, e senza mai mettere in condizione i compagni di essere pericolosi: è naufragata insieme a tutto il Barcellona.

I dati riportati da Marca riflettono la sua scialba prestazione: 35 passaggi totali, una quantità molto inferiore alla sua media. Senza dubbio è stato il giocatore blaugrana che più ha tirato verso la porta di Alisson (4 volte), ma l’unico fallo subito testimonia come sia stato controllato e limitato dalla difesa inglese.

Messi ha inoltre perso ben 17 palloni, il peggiore della squadra di Valverde dopo Jordi Alba (21), ed ha recuperato la sfera solo in due occasioni. Poi il dato storico: Messi ha segnato appena sei reti in semifinale sulle 112 totali realizzate in Champions.

Dopo la partita la stella argentina era il ritratto della delusione: scuro in volto, non si è fermato davanti ai microfoni dei cronisti che aspettavano una sua dichiarazione dopo quanto successo.

Si è fermato invece il compagno di reparto Suarez, furente: “Prendere gol così, nemmeno nelle giovanili…”. Questa l’analisi del tecnico del Barcellona Valverde: “Quando subisci rimonte del genere non hai scuse. L’unica cosa che posso dire è che abbiamo creato le occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti, ne bastava uno per andare in finale. Non so come spiegare questo risultato, dobbiamo prenderci le responsabilità che tutti noi abbiamo. Non so cosa sia successo. Quando su quel calcio d’angolo ho visto la palla entrare non ho capito cosa sia successo. Sono stati molto veloci in quell’azione, noi eravamo concentrati sul disporci per il calcio d’angolo e ci hanno sorpreso. Non ho capito bene cosa sia successo”.

