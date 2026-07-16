Anche ieri sera, nella sfida contro gli inglesi di Kane, era presente la moglie di Messi con i loro tre figli a dimostrare che non è stata una sfida come le altre ma altro. Molto altro

Assodato che Inghilterra-Argentina non è una partita che contiene moltitudini di significati, politici quanto storici, Lionel Messi ha frantumato l’ennesimo primato della storia del calcio superando il suo Maestro. Un campione, non c’è stanchezza, dal soprannome come La Pulce pur non avendo nulla di minuscolo. Vincitore otto volte del Pallone d’Oro, ha trascinato la Seleccion in finale con un assist che ha lanciato Lautaro in una rete decisiva. Messi è unico, lo è per il popolo argentino che ha ringraziato e omaggiato contro l’avversaria più ostica e ostile. Da sempre. Prima di quella Mano de Dios di Diego Armando Maradona. Ancora una volta anche sua moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli Thiago, Mateo e Ciro, lo hanno seguito ad Atlanta e gioito con lui.

Gli inizi della storia tra Antonela Roccuzzo e Messi

Una storia, la loro, ventennale e calcisticamente intensa, ma continua. Le loro foto da bambini, le più recenti negli Stati Uniti a siglare una relazione eterna, unica come Messi. Quando erano ancora ragazzini e con il trasferimento di Lionel in Spagna da Rosario, era nata una storia che sembrava complicata dalla distanza. Come raccontato dagli stessi Leo e Antonela si sono conosciuti grazie a un’amicizia in comune, il cugino di lei che aveva una spiccata simpatia nei riguardi del giovanissimo Messi. Il video dei due ragazzini per un compleanno costituisce la testimonianza di un legame che non ha durata e che ieri sera, sugli spalti ma anche ai microfoni si è confermato centrale nella stessa continuità della sua carriera.

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Getty Images

Antonela Roccuzzo allo stadio con i figli per assistere a Inghilterra-Argentina

Le lacrime di Antonela Roccuzzo

Chi è e che sappiamo di Antonela Roccuzzo, in un ventennio di dominio calcistico e di costante e perpetua presenza di questa giovane donna, imprenditrice che all’immagine patinata dei social abbina la concretezza delle attività familiari nella grande distribuzione? Classe 1988, due anni in meno di Messi, anche lei ha origini italiane: suo padre aveva e ha alcuni supermarket mentre la madre si è dedicata alla famiglia. Cresciuta in Argentina, precisamente a Rosario come suo marito, ha studiato lì fino all’università quando si è iscritta prima a Odontoiatria e poi Comunicazione sociale presso l’Università di Rosario. Antonela ha seguito poi Messi. già suo compagno, in Spagna dove si era trasferito con i genitori ingaggiato dal Barcellona che lo aveva notato e voluto nella cantera, da cui arriva anche Yamal prossimo avversario nella finalissima di New York.

Ieri sera ha festeggiato e celebrato un nuovo simbolo della rivalsa del popolo argentino sui rivali inglesi, ovvero quell’assist inventato da Messi che con una parabola inattesa e quasi allo scadere della semifinale ha aiutato Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, a chiudere un match determinante per Leo e la stessa storia della Nazione. Le lacrime di emozione, per lei, sono state raccontate e viste da chi era accanto.

Il matrimonio del secolo

Nel 2017, dopo 10 anni di relazione, Antonela e il fidanzato di lunga data sono sposati al cospetto di 260 invitati nel corso di una romantica cerimonia civile celebrata a Rosario, la loro città di origine quando avevano già due figli, Thiago, nato nel 2012, Mateo, classe 2015 e Ciro, nato nel 2018.

Il loro matrimonio è stato accompagnato da una narrazione romantica, definito come il matrimonio del secolo per lusso, numero di invitati e celebrità del mondo del calcio come Gerard Piqué e Shakira e gli altri compagni del Barcellona e del Barcellona. Da quando la famiglia si è trasferita a Miami, dove Messi gioca nell’Inter Miami, anche Antonela e i tre figli sono lì accanto al Pallone d’oro. Negli Stati Uniti, Antonela lavora come modella soprattutto per Tiffany e Alo, come altri brand a cui abbina stile di vita, alimentazione, attività fisica. Per loro, Miami e la Florida sono diventati casa come per tanti altri connazionali e sudamericani.

Anche ai Mondiali 2026, Roccuzzo con i tre figli indossa il completo dell’Argentina a sostegno del compagno in campo ma anche, come racconta Clarin, come se fosse una sorta di rito scaramantico per la stessa nazionale. “Non so nemmeno come iniziare, che orgoglio grande che proviamo per te, Leo”, aveva scritto sul suo profilo Instagram nel 2022, dopo il trionfo della Nazionale argentina in Qatar. “Grazie per averci insegnato a non abbattersi mai e che bisogna combattere fino alla fine. Finalmente sei campione del mondo, noi sappiamo quanto hai sofferto in questi anni, cosa volevi ottenere”.

Contro l’Inghilterra era presente come tutti i familiari dell’Argentina in campo per sostenere l’ideale, il sogno e pure l’illusione della nuova finale che poteva essere e che contro un risultato che ha stupito è diventato reale.