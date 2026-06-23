Lionel Messi è il miglior marcatore della storia dei Mondiali con Antonela Roccuzzo e i tre figli a celebrarlo

Chi è e come è riuscita a rimanere una figura indipendente e salda alla guida della sua vita e della sua famiglia, una delle donne più mediatiche del calcio mondiale

Nella serata di Argentina-Austria, Lionel Messi ha frantumato l’ennesimo primato della storia del calcio superando il suo Maestro e salendo in cima alla classifica marcatori di ogni tempo al Mondiale con le sue cinque reti in due partite e 18 in totale. Un campione dal soprannome ludico, come La Pulce che di minuscolo ha solo il principio. Vincitore otto volte del Pallone d’Oro, quasi 1300 gol segnati in carriera e 200 partite giocate con la Seleccion – ha portato la Nazionale al risultato eccezionale che conosciamo e supportato, dopo un avvio non esaltante, conducendo alla vittoria finale in Qatar. Messi è unico e lo celebriamo per questa sua unicità. Per lui e con lui, tra il pubblico, a tifare per il calciatore, c’erano come sempre la moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli Thiago, Mateo e Ciro, i tre figli nati dalla loro unione ventennale.

Gli inizi della storia tra Antonela Roccuzzo e Messi

La loro storia, davvero unica se pensiamo che è nata quando erano ancora ragazzini e con il trasferimento di Lionel in Spagna da Rosario, era nata proprio quando erano entrambi poco più che bambini, da adolescenti. Come raccontato dagli stessi Leo e Antonela si sono conosciuti grazie a un’amicizia in comune, il cugino di lei che aveva una spiccata simpatia nei riguardi del giovanissimo Messi. Un video di loro due bimbi, insieme e sorridente, è stato pubblicato sui social per augurare il meglio nel giorno del suo compleanno.

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Un legame che costituisce un vero unicum. Anche nel dolore, quando, entrambi ragazzi, affrontarono la morte di una delle persone più vicine a Antonela in un incidente stradale.

Chi è Antonela Roccuzzo

Chi è e che sappiamo di Antonela Roccuzzo, in un ventennio di dominio calcistico e di costante e perpetua presenza di questa giovane donna, che all’immagine patinata dei social abbina la concretezza degli investimenti familiari nella grande distribuzione? Classe 1988, due anni in meno di Messi, ha origini italiane: suo padre aveva e ha alcuni supermarket mentre la madre si è dedicata alla famiglia. Come Leo è nata e cresciuta a Rosario, dove ha studiato fino all’università quando si è iscritta prima a Odontoiatria e poi Comunicazione sociale presso l’Università di Rosario. Antonela ha seguito poi Messi. già suo compagno, in Spagna dove si era trasferito con i genitori ingaggiato dal Barcellona che lo aveva notato e voluto nella

ANSA

Il matrimonio del secolo

Antonela Roccuzzo e Leo Messi

Nel 2017, dopo 10 anni di relazione, lei e il fidanzato di lunga data sono sposati al cospetto di 260 invitati nel corso di una romantica cerimonia civile celebrata a Rosario, la loro città di origine quando avevano già due figli, Thiago, nato nel 2012, Mateo, classe 2015 e Ciro, nato nel 2018.

Il loro matrimonio è stato accompagnato da una narrazione romantica, definito come il matrimonio del secolo per lusso, numero di invitati e celebrità del mondo del calcio come Gerard Piqué e Shakira e glia ltri compagni del Barcellona e del Barcellona. Da quando la famiglia si è trasferita a Miami, dove Messi gioca nell’Inter Miami, anche Antonela e i tre figli sono lì accanto al Pallone d’oro.

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Antonela Roccuzzo con Messi con la Coppa del Mondo

Il trasferimento da Barcellona agli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, Antonela lavora come modella soprattutto per Tiffany e Alo, come altri brand a cui abbian stile di vita, alimentazione, attività fisica.

Anche ai Mondiali 2026, Roccuzzo con i tre figli indossa il completo dell’Argentina a sostegno del compagno in campo ma anche, come racconta Clarin, come se fosse una sorta di rito scaramantico per la stessa nazionale. “Non so nemmeno come iniziare, che orgoglio grande che proviamo per te, Leo”, aveva scritto sul suo profilo Instagram nel 2022, dopo il trionfo della Nazionale argentina in Qatar. “Grazie per averci insegnato a non abbattersi mai e che bisogna combattere fino alla fine. Finalmente sei campione del mondo, noi sappiamo quanto hai sofferto in questi anni, cosa volevi ottenere”.

Tra loro le ombre, in questi vent’anni, sono state poche includendo l’indiscrezione circolata, e smentita, sulla natura del legame tra Messi e la giornalista Sofi Martinez.

In ogni circostanza, Messi infatti ha ribadito, e continua a ripeterlo, che per Antonela nutre un’ammirazione totale alla base della loro relazione affettiva e della loro famiglia.