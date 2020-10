Lippi: "Conte deve reinventare la difesa"

L’ex ct della Nazionale Marcello Lippi in un’intervista a Radio Sportiva ha parlato del suo futuro: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore, credo sia giusto così. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente”.

L’ex allenatore viareggino ha commentato le difficoltà attuali dell’Inter: “La rosa è abbastanza lunga e anche nei 5 cambi non tutte sono attrezzate con giocatori così. Date le assenze, il pareggio in Champions ci poteva stare in una situazione così problematica. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo”.

