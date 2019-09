Lippi: "Ecco quale potrebbe essere la sorpresa del campionato"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha detto la sua sulla lotta scudetto: "Ci sono Juventus, Inter e Napoli. Sono nettamente superiori, con alternative in tutti i reparti. Soprattutto la Juve che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa".

"Al Napoli non manca nulla, con Llorente ha un attaccante d'area forte di testa. Davanti ha tante soluzioni e Ancelotti in panchina".

"La Fiorentina potrebbe essere la sorpresa del campionato. Ha in rosa tanti giovani, Chiesa è stato confermato ed è arrivato un top player come Ribery" ha concluso Lippi.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 10:18