Lippi, finita l'esperienza in Cina

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Lippi sulla panchina della nazionale cinese. In Coppa d'Asia, la Cina è stata eliminata, con un secco 3-0, dall'Iran. Al termine del match, il tecnico Campione del Mondo 2006 ha chiuso, ufficialmente, i suoi rapporti con il calcio cinese.

"Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. E' stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina", le parole dello stesso Lippi.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 08:50