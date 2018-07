Lippi: "Ronaldo alla Juve? Tutti contenti"

Parlando ai microfoni di 'Radio Rai Uno', l'ex commissario tecnico dell'Italia ed ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha voluto dire la sua sull'affare che porterebbe Cristiano Ronaldo in bianconero: "Nella Juve ci sono giocatori intelligenti, motivo per cui vincono, e per questo capiscono che Ronaldo deve avere un ingaggio diverso. Sanno anche che ci sono gli sponsor ma il fattore economico è l'ultimo dei problemi in uno spogliatoio. Dal punto di vista tecnico è un giocatore eccezionale, può fare altri tre o quattro anni ai massimi livelli. Tutti i tifosi italiani dovrebbero essere contenti di veder tornare un gran calciatore nel nostro campionato, magari ne porterà altri a ruota. Ronaldo è diventato un attaccante puro e ha una percentuale di realizzazione fenomenale".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2018 10:40