Lippi torna ad allenare la Cina

Marcello Lippi, 71 anni, torna ad allenare. L'ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Nazionale (con cui ha vinto la Coppa del Mondo 2006), è stato richiamato dall'Associazione Calcistica Cinese. Sarà nuovamente lui il tecnico della nazionale cinese.

A gennaio, lo stesso Lippi aveva lasciato la guida della nazionale cinese. Ora torna in sella con l'obiettivo dichiarato di conquistare un pass per la prossima Coppa del Mondo, in programma, in Qatar, nel 2022. "Quando era allenata da Lippi, la nazionale ha mostrato il suo spirito più combattivo e tenace", si legge nel comunicato ufficiale.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 07:26