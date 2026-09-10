Lipsia, da Nkunku parole al veleno sul Milan: “Qui ritrovo il calcio che desidero”

Il francese, ceduto in prestito dal Milan al Lipsia per decisione di Ruben Amorim, non usa mezzi termini per descrivere il suo addio ai rossoneri

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Christopher Nkunku non le ha mandate a dire. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Como e Lipsia, l’attaccante francese si è tolto qualche sasso dalla scarpa parlando della sua breve e travagliata esperienza al Milan, conclusa in estate con il ritorno in Germania nella piazza in cui si era affermato nel calcio europeo. Nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League, il 28enne ha ammesso di non aver mai davvero digerito la decisione del Milan di metterlo ai margini della rosa: “È una scelta da rispettare, ma neanche io ho capito perché si sono comportati così. Sono rimasto sorpreso. In ogni caso, gli auguro una buona stagione”.

“Al Milan la concezione di calcio era diversa dalla mia”

Nkunku ha ricordato come l’esclusione sia arrivata in modo improvviso, al termine di una stagione in cui Massimiliano Allegri ha fatto spesso affidamento su di lui. Veniva da un periodo non semplice in Premier League: “Quando sono andato al Chelsea, le cose erano iniziate bene. Poi ho avuto un infortunio al termine dell’ultima amichevole e tutto è cambiato. Ho avuto la mia prima operazione, volevo tornare velocemente in campo e ci sono stati anche tanti cambiamenti. Non mi piaceva il mio ruolo al Chelsea“. Dopo l’arrivo negli ultimi giorni di mercato della sessione estiva dello scorso anno, il francese ha racimolato 35 presenze in tutte le competizioni, segnando otto gol. Ma non è bastato: “Al Milan, invece, non ho avuto infortuni ma la concezione di calcio era differente rispetto alla mia. E cosi, appena c’è stata l’opportunità di tornare qui per giocare il mio calcio, l’ho fatto”.

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“Avevo altre opzioni ma volevo tornare qui”

Amorim non vedeva il giocatore come lo vedeva Max, perciò ha deciso di farlo fuori dal progetto tecnico mettendolo in vendita, insieme ai vari Fofana e Tomori (poi reintegrato). Il Milan aveva investito 37 milioni di euro più bonus per strapparlo al Chelsea nell’estate del 2025. Un anno più tardi, Nkunku lascia l’Italia e viene ceduto in prestito al Lipsia, per una cifra di circa 3 milioni, con l’opzione di riscatto fissata sui 27 milioni. Al Lipsia per rinascere: “Sono molto felice di essere qui e sono convinto di aver preso la decisione giusta. La prima settimana è stata fantastica e la squadra mi ha fatto sentire molto benvenuto. Ho voluto fortemente tornare qua, volevo giocare il mio calcio. Ho parlato col tecnico, avevo altre opzioni ma sentivo di dover tornare qua”.

“Gli ultimi tre anni non sono andati come mi sarei aspettato”

Ed è proprio in Bundesliga che Nkunku sembra aver ritrovato entusiasmo e serenità. L’attaccante ha parlato di una scelta meditata, sottolineando di sentirsi nuovamente a proprio agio in un contesto che conosce bene e che lo aveva reso uno tra i migliori prospetti in Europa: 70 gol e 57 assist in 174 partite tra il 2019 e il 2023, oltre a due Coppe di Germania vinte consecutivamente. Ora la testa è solamente al Lipsia: “Voglio divertirmi, voglio giocare, voglio aiutare la squadra. Sono affamato, voglio dare tutto me stesso. Gli ultimi 3 anni non sono andati come mi sarei aspettato e ora voglio solo divertirmi”.