L'ira di Mourinho: "Portatemi rispetto". Tocca a Zidane?

Lo Special One si è smarrito e, soprattutto, si è perso il suo Manchester United. Contro il Tottenham di Pochettino, allenatore che stravede per il collega portoghese, i Red Devils, davanti ai propri tifosi, sono stati superati con un netto 3-0. Mourinho, al termine del match, ha ringraziato i tifosi dello United, quasi fosse un commiato dall'Old Trafford.

Niente di tutto questo. Nel post gara, l'ira di Mourinho si è abbattuta sui media. "Tre a zero sapete cosa vuol dire? Vuol dire tre gol per loro e zero per noi, certo, ma anche tre Premier League. Quello che ho vinto io. Ho vinto più Premier League da solo che tutti gli altri 19 manager messi insieme. Io tre, loro due quindi rispetto, rispetto e rispetto", lo sfogo dell'ex tecnico dell'Inter, decisamente contrariato per le tante critiche che gli stanno piovendo addosso.

A chi gli chiedeva se lo spogliatoio fosse "spaccato", Mourinho ha riposto in maniera dura: "La squadra è unita altrimenti non avremmo lottato come abbiamo fatto stasera. Potevamo essere avanti di due gol nel primo tempo, alla fine abbiamo perso 3-0". Poi un’altra bordata ai giornalisti: “Quando vinco le partite, io vengo qui e, molte volte, voi non siete felici e dite che la cosa più importante è come si giocano le partite. Quinci ho bisogno di capire che cos’è più importante: giocare bene o vincere le partite?”. Parole al miele solo per i tifosi dello United, definiti i migliori in assoluto perché rispettano l’allenatore e i giocatori. In Inghilterra, alla luce del tracollo al cospetto del Tottenham, si vocifera di un possibile esonero dello Special One. Il portoghese ha, recentemente, rinnovato il proprio contratto con i Red Devils, allungandolo fino al giugno del 2020. Da settimane circola il nome di Zidane, libero dopo l’avventura al Real Madrid.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 08:00