Vincenzo Montella sta valutando in queste ore l'offerta dell'Iran, che lo vuole come commissario tecnico della Nazionale. Reduce dalle esperienze poco positive al Milan e al Siviglia, l'ex Aeroplanino si è preso qualche giorno per decidere.

La federazione mediorientale gli ha offerto un contratto da un milione e mezzo di euro l'anno più ricchi bonus legati ai risultati: l'obiettivo è portare la selezione ai Mondiali del 2022, in programma in Qatar.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 12:10