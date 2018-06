L'Islanda ha qualche rimpianto

Alla vigilia non si era scomposto, limitandosi a dire che si sarebbe trattato della partita più importante della storia della Nazionale, ma dopo l’impresa Heimir Hallgrimsson, ct dell’Islanda debuttante assoluta al Mondiale eppure capace di fermare la super-Argentina, si lascia andare all’emozione: "Per noi è un pareggio che vale come una vittoria, è un risultato meraviglioso. Abbiamo fatto una gara di grande sacrificio, ma non potevamo dare troppo spazio a loro considerando il talento che hanno e comunque abbiamo avuto le nostre occasioni. Credo che l’Argentina farà molta strada”.

A questo punto il sogno di fare strada pur in un girone così impegnativo può prendere forma: “Contro la Nigeria mi aspetto una partita completamente diversa" ha però ammonito Hallgrimsson.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 21:30