La Juventus ha definito la lista per l’Europa League lasciando fuori cinque giocatori. Il Milan, invece, ha inserito anche il difensore dopo il mancato trasferimento.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ha definito le proprie scelte per la lista UEFA dell’Europa League, con cinque esclusioni che riguardano Zhegrova, Thuram, Rugani, Milik ed Ekhator. Una decisione legata a motivazioni sia tecniche sia economiche, considerando anche il settlement agreement sottoscritto dal club con la UEFA. Il Milan, invece, ha inserito regolarmente Fikayo Tomori, tornato pienamente nei piani della squadra dopo essere rimasto in rossonero. Le due società hanno quindi completato le rispettive liste in vista della competizione europea.

Juventus, cinque esclusioni dalla lista UEFA

Per la Juventus le scelte hanno portato a una lista principale composta da 25 giocatori, oltre ai sei inseriti nella Lista B. Tra i calciatori esclusi figurano Zhegrova, Thuram, Rugani, Milik ed Ekhator. La fonte riconduce le decisioni a motivazioni tecniche ed economiche, con particolare riferimento all’accordo raggiunto dal club con la UEFA. Non si tratta quindi soltanto di valutazioni legate alle gerarchie di Luciano Spalletti, ma anche di una gestione condizionata dai vincoli europei. L’unico caso forzato è quello di Thuram vittima di un infortunio che lo terrà fuori per tutto il 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In lista anche Vicario e Douglas Luiz

Tra i portieri scelti dalla Juventus figurano Grabara, Pinsoglio e Vicario, mentre il reparto difensivo comprende Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumi e Cabal. A centrocampo sono stati inseriti Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie e Sarr. Il reparto offensivo comprende invece Conceiçao, Kolo Muani, Boga, Alajbegovic, Woltemade e Nico Gonzalez. In Lista B trovano spazio Yildiz, Radu, Owusu, Huli, Durmisi ed Elimoghale.

Milan, Tomori resta in lista

Scelta diversa per il Milan, che ha inserito Tomori nella lista per l’Europa League. Il difensore inglese era stato considerato tra i giocatori in uscita, ma dopo il mancato trasferimento è stato reintegrato anche nella lista europea. Il tecnico Ruben Amorim potrà quindi contare su di lui nel corso della competizione. Non risultano invece esclusioni di particolare rilievo tra i giocatori della prima squadra, anche grazie alla presenza in Lista B di diversi giovani.

La lista del Milan per l’Europa League

Tra i portieri il Milan ha inserito Maignan e P. Terracciano, mentre in difesa, oltre a Tomori, figurano Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Diawara, Estupinan e F. Terracciano. A centrocampo ci sono Modric, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Diego Moreira, Loftus-Cheek e Saelemaekers. Il reparto offensivo comprende Ramos, Pulisic, Cisse e Hutchinson. In Lista B sono stati inseriti Torriani, Pittarella, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Ossola, Camarda e Borsani.