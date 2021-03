L'Italia chiude gli Europei indoor di Torun col bronzo di Dal Molin sui 60 a ostacoli

Dopo l’argento mattutino di Gianmarco Tamberi nell’alto maschile e l’oro sui 60 piani di Marcell Jacobs di ieri, è arrivata la terza medaglia per l’Italia nel pomeriggio conclusivo degli Europei indoor di atletica leggera di Torun, in Polonia. L’ha conquistata Paolo Dal Molin, bronzo nei 60 metri a ostacoli maschili e già argento nel 2013. Con il tempo di 7″56 l’azzurro si è classificato alle spalle del francese Wilhelm Belocian, oro in 7″42, primato europeo stagionale, e del britannico Andy Pozzi, argento in 7″43. Nella stessa gara, ottavo l’altro azzurro Franck Brice Koua in 7″76.

Nei 60 a ostacoli femminili vinti dall’olandese Nadine Visser col record del mondo stagionale di 7″77, Luminosa Bogliolo è arrivata sesta col tempo di 7”99. Lo stesso piazzamento l’hanno ottenuto Dario Dester nell’eptathlon maschile vinto dall’olandese Rik Taam, e Alessia Trost, attesa nell’alto femminile ma non andata oltre l’1,92, l’oro con 2,00 è andato all’ucraina Yaroslava Mahuchik, l’argento alla sua connazionale Iryna Heraschenko (1,98) e il bronzo alla finlandese Ella Junnila (1,96). Per finire, le staffette azzurre della 4×400 sono arrivate sesta quella maschile e quarta quella femminile in 3’30″32, nuovo record italiano.

OMNISPORT | 07-03-2021 20:20