L'Italia di Mancini si diverte: 6 gol alla Moldavia

Serata tranquilla e serena per l’Italia, che ha travolto per 6-0 la Moldavia in un’amichevole senza storia giocata al Franchi di Firenze. Gli Azzurri di Mancini, in formazione sperimentale, hanno dominato la partita: un allenamento in vista degli impegni di Nations League contro le ben più ostiche Polonia e Olanda.

Ad aprire le danze è stato Cristante di testa sugli sviluppi di un corner al 17′. Cinque minuti dopo Caputo ha segnato la sua prima rete in azzurro su passaggio filtrante di Biraghi.

La Moldavia non ha dato segni di reazione, alla mezz’ora El Shaarawy imbeccato da Cristante ha battuto con un tocco sotto Koselev. Prima dell’intervallo sono arrivati altri due gol: al 37′ Posmac nel tentativo di anticipare Caputo ha infilato nella sua porta; al 45′ ancora il Faraone ha segnato il quinto grazie al bel cross di Lazzari.

Nella ripresa Azzurri sempre dominanti (il possesso palla sfiora il 70%) ma più imprecisi. La prima infornata di cambi di Mancini ha visto l’ingresso di Emerson Palmieri, Cragno, Grifo e Sensi. Al 72′ è arrivato il sesto gol della Nazionale siglato da Berardi in tap-in su assist di del neo entrato Grifo.

Dentro nel finale di partita anche Moise Kean e Kevin Lasagna. La Moldavia si è chiusa per non concedere altre reti e il risultato non è più cambiato.

OMNISPORT | 07-10-2020 22:39