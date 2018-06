Vincendo 3-0 contro il Portogallo, l’Italia femminile si qualifica per i prossimi Mondiali in Francia in programma nel 2019.

Le ragazze di Milena Bertolini riportano la Nazionale alla massima rassegna iridata dopo 20 anni, dal 1999 negli Stati Uniti.

Con un percorso netto, le azzurre hanno guadagnato il pass Mondiale davanti al pubblico dell’Artemio Franchi di Firenze battendo le andaluse grazie alle reti firmate da Girelli, Salvai e Bonansea.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 22:55