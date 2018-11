L'Italia piace, ma non sfonda: addio Nations League

Chiamiamola la maledizione dello 0-0. Un anno dopo, lo scenario è lo stesso e il risultato pure, così come le scene di esultanza degli avversari. Certo è differente il contesto, perché non c’è l’outsider Svezia che festeggia l’inattesa qualificazione al Mondiale, ma il solido Portogallo che vola alla Final Four di Nations League, come diversa è stata la prestazione offerta dall’Italia, che però conferma il pessimo rapporto con la rete avversaria che l’affligge ormai da un anno solare abbondante. Nulla da fare quindi per la squadra di Mancini, che fallisce il primo obiettivo della propria gestione: i lusitani salgono a 7 punti con la possibilità di incrementare il bottino contro la Polonia, mentre gli Azzurri si devono accontentare dei progressi, evidenti, sul piano del gioco, che almeno nella prima ora di gara hanno tenuto la squadra sui buoni livelli della prestazione offerta in terra polacca.

A differenza della gara di Varsavia, però, a diminuire sensibilmente è stata la produzione offensiva. Anche nel primo tempo ottimamente giocato da un’Italia di personalità, organizzata nel pressing e veloce nel giropalla, si contano infatti appena un paio di occasioni, all’alba della partita con Immobile che spreca la ribattuta corta di Rui Patricio su tiro dal limite di Insigne e poi ancora con l’attaccante della Lazio, che si fa stregare a tu per tu dal portiere del Wolverhampton. Poi un colpo di testa di Bonucci sul fondo allo scadere e l’ultimo anelito in avvio di ripresa, quando Fonte ha salvato sulla linea su tiro ravvicinato di Chiesa.

Quindi, il vistoso calo fisico, inesorabile visto il gran dispendio di energie richiesto dal gioco di Mancini, tutto corsa e raddoppi per un’ora. Il Portogallo non ha osato, accontentandosi di condurre una gara iper-difensiva anche quando era chiaro che la benzina in casa degli Azzurri era finita. Resta quindi un pizzico di delusione e qualche interrogativo, legato al rapporto con il gol di Immobile in azzurro, quantomeno difficile, e alla coesistenza di Jorginho e Verratti, bellissimi da vedere, ma meno utili quando la gara si fa sporca.

Sale quindi a cinque il numero delle partite casalinghe senza vittoria, l’ultimo successo interno resta l’1-0 su Israele del settembre 2017. Ora lo sguardo va all’inizio delle qualificazioni per Euro 2020: sorteggio il 2 dicembre, si parte a marzo, l’Italia sarà testa di serie e si qualificheranno le prime due del girone. Obiettivo alla portata, ma bisognerà fare gol…

