L'Italia ricomincia sull'erba

Sarà sull'erba l’esordio dell'Italia nella nuova Coppa Davis.

L'India ha infatti optato per i prati verdi del Calcutta South Club, impianto da 17 campi che festeggerà così l'inizio del centesimo anno d'attività, per la sfida in calendario venerdì 1 e sabato 2 febbraio, valida per il turno di qualificazione del World Group.

Una superficie scelta per poter aumentare le chance dei padroni di casa nel confronto contro gli azzurri: l’Italia è in vantaggio per 4-1 nei precedenti, con unica sconfitta patita per 3-2 proprio a Calcutta nel 1985.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 12:50