L'Italia si illude, ma vede rosso: Olanda in salvo

Una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Il primo trittico di partite della nuova Italia di Mancini però non si conclude in calando a dispetto di quanto potrebbe far pensare la successione dei risultati. A Torino infatti gli azzurri convincono nell’1-1 contro l’Olanda, per gioco e occasioni prodotte. Ottimo il primo tempo di una formazione giovane e sperimentale, poi il calo nella ripresa, quando però sono arrivati i gol: Zaza illude, poi l’espulsione di Criscito e il finale sofferto con il pareggio olandese. Da settembre si farà sul serio con l’avvio della Nations League, il 7 a Bologna contro la Polonia, il 10 a Lisbona.

Mancini manda in campo una formazione stravolta rispetto a quella sconfitta nettamente a Nizza dalla Francia. Dieci le novità rispetto al ko in Francia, tra le quali Perin, applauditissimo dai suoi futuri tifosi della Juventus, e Insigne, primo calciatore del Napoli con la fascia da capitano al braccio. L’unico confermato è Jorginho, in campo dall’inizio anche contro l’Arabia Saudita, e il regista del Napoli sarà tra i migliori di un primo tempo che vedrà gli azzurri stabilmente in attacco di fronte a un avversario molto abbottonato e con ben poche idee con il pallone tra i piedi. Le occasioni fioccano grazie al gioco in velocità e alle combinazioni chieste e ottenute da Mancini. Gli sprechi però sono parecchi, a partire da quello di Belotti, che dopo un gol annullato per fuorigioco in avvio, si divora il vantaggio a tu per tu con Cillessen, dopo una bella imbucata di Insigne. Sprecone anche Verdi, pur tra i più brillanti, che manca due volte la rete con altrettante conclusioni nell’area olandese.

Come contro l’Arabia Saudita, l’Italia rallenta vistosamente dopo l’intervallo. L’Olanda prova ad approfittarne, la gara si fa più equilibrata con gli azzurri costretti ad agire di rimessa, Vilhena spaventa Perin, ma le mosse giuste le fa Mancini, che scuote la squadra inserendo Chiesa e Zaza per Verdi e Belotti. Trascorrono 4’ e gli azzurri la sbloccano al 22': sprint del fiorentino sulla destra e cross dal fondo sul quale Zaza interviene in scivolata, vincendo il contrasto con Van Dijk e battendo Cillessen con un pizzico di fortuna. Torino in festa per l’ex juventino, ma l’Italia si complica la vita pochi secondi dopo facendosi sorprendere su un lancio lungo per Babel, abbattuto da Criscito. Rosso inevitabile per l’ex genoano, così nel finale l’Italia deve stringere i denti: Olanda all’assalto, Perin si supera su Depay e Berghuis, ma non può nulla sul colpo di testa di Akè a 3' dalla fine, che comunque non rovina l’estate di speranza di Mancini.

