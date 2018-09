L'Italia sorride, ecco le avversarie nella Final Six

L’Italia prova a sognare in grande al Mondiale di pallavolo. Superate in scioltezza le prime due fasi (sei vittorie e una sola sconfitta, indolore, contro la Russia), gli Azzurri di Blengini possono sorridere dopo l’esito del sorteggio dei gironi della Final Six avvenuto presso l’Nh Hotel Lingotto Congress di Torino.

Zaytsev e compagni hanno infatti evitato la stessa Russia, oltre al Brasile, e si giocheranno l’accesso alle semifinali nel girone J affrontando Serbia e Polonia. A completare il temibile girone I saranno invece gli Stati Uniti.

L’Italia scenderà in campo alle 21.15 di mercoledì contro la Serbia e alla stessa ora di venerdì per sfidare la Polonia. Le prime due di ciascun girone vanno in semifinale.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 13:05