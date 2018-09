L'Italia stecca, Balotelli delude

L'Italia stecca la partita di esordio in Uefa Nations League e può solo ringraziare Federico Chiesa, chiamato in campo da Roberto Mancini a venti minuti dalla fine della sfida di Bologna. Proprio la freschezza dell'attaccante della Fiorentina è stata decisiva per non mettere a referto addirittura una sconfitta interna nel debutto azzurro nella nuovissima competizione continentale.

Troppo brutta questa Italia, svogliata, senza idee e che troppo facilmente cade in distrazioni evitabili. Alla fine l'1-1 del Dall'Ara contro la Polonia è figlio del guizzo di un singolo, abile a penetrare in area e subire un fallo più goffo che cattivo da parte di Blaszczykowski.

Inevitabilmente è quindi già tempo di bocciature, nonostante tutte le attenuanti del caso. E dietro la lavagna certamente finiscono i tre attaccanti scelti da Mancini, con un diverso grado di insufficienza: Bernardeschi (il più pericoloso dei suoi, ma due volte impreciso quando contava davvero), Insigne (davvero poco incisivo sulla sinistra) e soprattutto Mario Balotelli.

Il pupillo di Mancini, schierato come vertice centrale dell'attacco con Insigne a sinistra e Bernardeschi a destra, non è stato in grado di creare nemmeno una nitida azione da gol degna di tal nome. I problemi sono quelli già denunciati in passato: poca collaborazione con i compagni di reparto, un certo immobilismo lì in avanti, il mancato contributo alla manovra.

Lo stesso pubblico di Bologna ha salutato la sua uscita dal campo al minuto 61 con fischi impossibili da ignorare. Questo Balotelli (che lo stesso Mancini all'Inter lanciò da attaccante laterale destro, non certo da centravanti), schierato in campo in questo modo e con questi compagni, non è utile alla Nazionale. E, se il ct non si inventa qualcosa nelle prossime uscite, la sua seconda vita azzurra rischia di avere durata decisamente breve.

