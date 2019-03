L'Italia Under 21 dura un tempo. Rimonta Croazia

Altra occasione buttata per l’Under 21 che a Frosinone contro la Croazia gioca bene il primo tempo chiudendolo sul 2-0 grazie alle reti di Bastoni e Locatelli, ma si fa rimontare nella ripresa.

Gli Azzurrini mettono in mostra aggressività e buon gioco e non concedono nulla agli avversari passando in vantaggio con il colpo di testa del giovane difensore dell’Atalanta su azione di calcio d’angolo.

Il raddoppio è quasi immediato con Locatelli, bravo a inserirsi in area e a battere il portiere avversario con un tiro al volo di destro.

Nel secondo tempo ecco la rimonta degli ospiti che incomincia con la rete dell’ex Milan Halilovic al 58esimo. Il pareggio arriva con Kalaica venti minuti dopo.

L’ultima vittoria dell’Under 21 risale al 15 ottobre 2018 in casa contro la Tunisia e in vista dell’Europeo di categoria in programma il prossimo giugno nel quale ci sarà da affrontare fin da subito la Spagna, non è un buon segnale.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 21:15