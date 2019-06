L'Italia vince e diverte: schiantata la Grecia

L’Italia domina e batte la Grecia per 3-0 nella terza partita delle qualificazioni a Euro 2020. Ad Atene prova convincente degli Azzurri, a segno con Barella, Insigne e Bonucci e vicini alla quarta rete in più occasioni. Nella classifica del girone la Nazionale è a punteggio pieno con 9 punti, la Finlandia è a 6.

Azzurri in controllo fin dall’avvio con un possesso palla costante e accelerazioni improvvise. Nei primi venti minuti i greci si difendono con ordine, ma non riescono a controbattere alle azioni offensive della squadra di Mancini, poi un break di Belotti dà il via alle danze: al 23′ il bomber del Torino, servito da Insigne, salta Manolas e serve al centro Barella che ha gioco facile a trovare l’1-0.

L’Italia non cambia atteggiamento, continua ad attaccare e al 30′ raddoppia con un contropiede fulminante di Insigne, che calcia a giro e batte Barkas spedendo il pallone nell’angolo più lontano. Tre minuti dopo, il tris: questa volta Emerson trova in area Bonucci, che di testa firma il 3-0. La Grecia barcolla e prima dell’intervallo gli Azzurri sfiorano il poker con Barella, che a tu per tu con il portiere avversario prova il tocco sotto ma non è fortunato.

Azioni fluide e fitta rete di passaggi per l’Italia anche ad inizio ripresa. La Nazionale controlla e cerca di pungere da lontano con Barella; la Grecia non la vede e a farne le spese sono i nostri portatori di palla, Jorginho e Verratti in primis, vittime di alcuni falli di frustrazione degli avversari. Il primo tiro in porta dei greci arriva al 70′, Fortounis costringe Sirigu ad una parata plastica in tuffo.

Al 75′ Insigne, innescato da un perfetto passaggio di Chiesa, si avvicina al 4-0 ma si fa incantare dal portiere greco. I padroni di casa riescono a farsi vedere solo su regali dei nostri, al 77′ un errore di Jorginho dà il via al contropiede ellenico ma Siopis è impreciso nel momento di concludere. L’Italia è chiude in pieno controllo: Chiesa si divora il 4-0 all’83’ sparando alto un ghiotto suggerimento di Belotti. E’ l’ultimo brivido del match.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 22:49