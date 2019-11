Lite social tra fan Juve e Inter dopo Argentina-Uruguay

C’è stata la rissa sfiorata tra Cavani e Messi, i quattro gol che hanno sancito il 2-2 finale ma anche interventi pesanti in campo tra Argentina e Uruguay. Che ci sia rivalità tra le due nazionali sudamericane è cosa nota alla storia ma c’è anche chi ipotizza scorie legate al campionato di sere A nel commentare un intervento durissimo di Godin su Dybala.

L’EPISODIO – Durante la gara il difensore neraazzurro è entrato in scivolata fuori tempo e col piede a martello, rischiando di infortunare seriamente La Joya che è riuscito a spostarsi in tempo prima di finire a terra.

LE REAZIONI – Un episodio che non è sfuggito ai tifosi italiani, in particolare a quelli della Juve: “Pensa se lo faceva uno juventino su Lautaro…avrebbero paralizzato Twitter con i loro pianti” o anche: “Partivano le interrogazioni parlamentari…”.

I COMMENTI – Fioccano i commenti: “Cercano di annientarci al di fuori del Campionato x indebolirsi, forse”, oppure: “All’Inter sono abituati così di solito non fischiano nemmeno il fallo… Invece se sfiori uno dei loro passi per criminale…” o ancora: “Ma Godin la palla non la vede mai”.

QUI INTER – Non ci stanno però i tifosi dell’Inter che replicano duramente: “Se lo faceva uno juventino non davano il fallo ma ammonivano Lautaro” o anche: “Ma che fallaccio è? Ahaha, ma dove sta la gravità, ma stai zitto”. C’è chi ricorda: “Tipo Cuadrado che ha azzoppato Sanchez per 3 mesi?” e infine: “Il contatto non c’è quel che viene dopo è ridicola sceneggiata”.

SPORTEVAI | 19-11-2019 10:16