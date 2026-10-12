La ricostruzione di quanto avvenuto in campo e che ha portato al doppio rosso per i tecnici con la difesa dell'allenatore bianconero

In attesa di quel che verrà deciso dal Giudice Sportivo, il conflitto – verbale e non – tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane ha preso il sopravvento sullo stessi pari di Cagliari-Juventus per una logica scaturita proprio dalla decisione del tecnico toscano di esprimersi dopo l’espulsione con certe precise affermazioni. Entrambi gli allenatori, proprio per lo specifico e spiacevole episodio si sono guadagnati un rosso da Matteo Marcenaro dopo un acceso confronto sul finire del match. La scena non si è svolta lontano dalle telecamere, per quanto filtrata chiunque fosse intento a seguire la sfida all’Unipol Domus ha assistito alla lite con l’intervento di giocatori e componenti degli staff per separarli. Dal labiale qualcosa era intuibile, le parole ai microfoni degli allenatori hanno fatto il resto. Ora la decisione più attesa compete a chi di dovere.

Lite Spalletti-Pisacane in Cagliari-Juventus

Ma cosa ha detto Spalletti al tecnico rossoblù tanto da innescare la reazione del tecnico dei sardi? L’allenatore della Juventus ha detto la sua ai microfoni di DAZN, durante Fuoriclasse illustrando la sua visione sul caso che ha prodotto i due rossi da parte del direttore di gara. “Non è successo niente, sono andato da Pisacane e ho detto che sono bravi e giocano bene e sono anche bravi nel perdere tempo. Tutto abbastanza normale”, ha raccontato l’allenatore nel mezzo del programma di approfondimento che ha provato a fare chiarezza (in parte). Secondo quanto riferito dal tecnico juventino, dopo il commento sulla gestione del tempo Pisacane avrebbe reagito prendendolo per un gomito e chiedendogli: “Cosa vuol dire perdere tempo?”.

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“Quale tempo?”, chiede Pisacane

“Tu cosa fai! Ti do uno schiaffo”, si leggerebbe sul labiale di Spalletti, riproposto a posteriori dagli estratti andati in onda.

Getty Images

La versione sul conflitto in campo

Spalletti avrebbe invitato in maniera alquanto alterata il tecnico a non toccarlo e i toni si sarebbero accesi, portando quasi allo scontro fisico, se non fosse stato per la mediazione di giocatori e fischietto. Rosso a tutti e due e qualche rammarico, come spiegato a posteriori da parte degli allenatori.

Il tecnico della Juve è parso irritato con alcuni giocatori, e non solo perché il gol di Daniel Maldini ha rischiato di diventare un successo,. Con Cambiaso non è stato affatto clemente, come anche con Mina: “Il mio carattere? Io non c’entro, io ci metto il mio. Con Mina è come l’anno scorso, ci prende un po’ in giro coi suoi comportamenti da calciatore forte. Bisogna sapersi comportare anche con personalità, che vuol dire anche non curarsi di quello che avviene e pensare al risultato”.

Certo, stando alla ricostruzione, gli animi si sono scaldato e Spalletti è arrivato a dire “Ti do uno schiaffo”. Il vice di Pisacane e il resto dello staff con alcuni giocatori sono riusciti ad evitare di peggio.

IPA

La risposta di Pisacane

Dalla sua, l’allenatore del Cagliari non ha certo risparmiato la sua sull’accaduto, adottando toni concilianti ai microfoni. “Poteva finire con un abbraccio, dispiace che sia andata in un altro modo”, ha detto. “Spalletti ha dato l’impressione di essere un po’ preoccupato. Anche quello che si è visto a fine primo tempo, l’episodio con Mina, non è piacevole. Ripeto, poteva chiudersi tutto con un abbraccio, ma non è andata così e se la Juve alla sesta giornata è preoccupata che non può vincere a Cagliari, deve farci riflettere. I miei dispiaciuti per l’1-1? La Juve ha meritato, noi ce la metteremo tutta per rimanere lassù il più a lungo possibile”.

Lo sfogo e il rosso all’epoca del Napoli

Qualche precedente, da allenatore, c’è nella carriera di Spalletti. Forse quello più noto o recente riguarda la sua permanenza a Castelvolturno: durante il finale di Napoli-Spezia si guadagnò l’uscita di scena per una reazione esagerata al gol di Raspadori (mimò il lancio della sedia) rivolgendosi verbalmente verso la panchina degli avversari, allora.