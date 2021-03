Lituania-Italia, probabili formazioni

Terzo appuntamento in una settimana per l’Italia di Roberto Mancini, che dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria chiede strada anche alla Lituania in una gara valida per la terza giornata del gruppo C di qualificazioni europee al Mondiale di Qatar 2022.

A Vilnius calcio d’inizio alle 20.45: Roberto Mancini potrebbe lanciare dal primo minuto Pessina, in porta Sirigu sostituirà Donnarumma, in difesa Bastoni prenderà il posto di Bonucci. In attacco Immobile è in vantaggio su Belotti, sulle fasce Bernardeschi e Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych. CT Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. CT Mancini.

OMNISPORT | 31-03-2021 08:37