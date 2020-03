Decisione drastica in Lituania, dove il campionato è stato assegnato allo Zalgiris Kaunas.

Dopo ventiquattro giornate i biancoverdi avevano cinque vittorie di vantaggio sulla seconda in classifica, il Lietuvos Rytas. Si è anche stabilito di non procedere ad alcuna retrocessione: ottima notizia per il Nevezis Kedainiai, che reggeva il fanalino di coda.

Lo Zalgiris si porta a casa lo ‘scudetto’ lituano consecutivamente dal 2011.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 15:13