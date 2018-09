Liuzzi indirizza Giovinazzi

"Nell'epoca dei cosiddetti 'piloti con la valigia' l'Italia ha iniziato ad arrancare. Ma ora non c'è solo il nome della Ferrari per cui tifare e mi fa molto piacere per Antonio". Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1, commenta con il 'Corriere dello Sport' l'approdo di Giovinazzi in Alfa Romeo Sauber.

"Antonio dovrà cercare di tirare fuori il maggior di numero di informazioni possibili da Kimi Raikkonen, anche se non sarà facile, con un 'freddo' come il finlandese. A livello di risultati, però, reggere il confronto con un pilota così valido rappresenterebbe un grande biglietto da visita. Giovinazzi non deve peccare di presunzione, in Formula 1 è facile bruciarsi, come già aveva rischiato di fare un anno fa" aggiunge il pugliese, oggi 37enne, e con alle spallle 81 Gran premi al volante di Red Bull, Toro Rosso, Force India e Hrt tra il 2005 e il 2011.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 07:40