Live Egitto-Uruguay: Cavani-Suarez contro i Faraoni. La diretta

LA DIRETTA DI EGITTO-URUGUAY

Seconda giornata per i Mondiali di Russia. In campo Egitto e Uruguay per la seconda partita del primo turno del girone A, lo stesso di cui fanno parte anche Russia e Arabia Saudita. La partita tra i Faraoni e gli uruguagi è attesissima perché in campo ci sono almeno 3 dei più grandi fuoriclasse attualmente in circolazione. A guidare la squadra sudamericana un tandem d’attacco eccezionale formato dal “matador” Cavani e da Suarez: una coppia che promette gol e spettacolo. Ma la squadra egiziana può contare sul talento fenomenale di Momo Salah, guarito a tempo di record dall’infortunio alla spalla subito durante la finale di Champions tra il suo Liverpool e il Real Madrid. Il numero 10 egiziano parte però dalla panchina. L’Egitto dal canto suo può contare anche su un recordman vivente tra i pali, il mitico El Hadary, portiere 45enne. Anche lui presente in panchina. Non ci sono precedenti ai Mondiali tra queste due squadre. Si sono affrontate solo una volta nella loro storia in una partita amichevole nel 2006 e vinsero gli uruguagi 2-0.

VIRGILIO SPORT | 15-06-2018 14:25