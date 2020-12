Liverani avvisa il Parma: "Ci giochiamo molto"

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha così parlato in vista della partita di campionato contro il Crotone: “Sicuramente è uno scontro diretto. Loro la vedono come una possibilità di riavvicinarsi, la vivono come uno scontro diretto importante e anche per noi ha un valore molto alto. Non è una sfida decisiva visto che siamo nel girone d’andata ma ha un valore alto e vogliamo riscattare la sconfitta di sabato con una prestazione importante”.

Il lungo tour de force sta per concludersi: “E’ la quarta partita in nove giorni, anche nelle buone prestazioni difficilmente abbiamo potuto analizzare le gare precedenti. Ci siamo concentrati un po’ di più sul prossimo avversario, in questo caso il Crotone, avendo a disposizione praticamente soltanto la rifinitura di oggi visto che ieri abbiamo svolto un lavoro defaticante”, le parole del tecnico”.

OMNISPORT | 21-12-2020 15:45