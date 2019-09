Fabio Liverani commenta il "ciclo infernale"

Roma, Atalanta, Milan e Juventus: le prossime quattro partite del Lecce fanno tremare i polsi, ma la squadra di Liverani è pronta a stupire. “Sulla carta, sono avversari inavvicinabili per il Lecce. Ma questo avvio ci dà coraggio, le vittorie fanno aumentare la consapevolezza nei giocatori. Rispettiamo tutti, però ce la giochiamo senza ansia, tentando di essere spensierati nel proporre il nostro gioco”, sono le parole dell’allenatore dei salentini alla Gazzetta dello Sport.

Domenica il ciclo infernale inizia con la Roma: “Andrebbe bene anche un punto contro una grande squadra, ovviamente sarebbe ben accetto. Meglio se fosse il frutto di una prestazione positiva”.

Il pericolo numero uno: “Lorenzo Pellegrini. Stravedo per lui, da quando, sotto età, giocava nella Primavera: lo ammirai nella fase finale dello scudetto Primavera contro la Lazio. E’ universale, può fare tutto. Sarà protagonista anche in Nazionale per tanti anni”.

