Liverani: "Contrario alle 5 sostituzioni"

"Io sono contrario alle 5 sostituzioni: sarebbe un vantaggio ancor piu' grande per chi ha rose extra-large. E poi si andrebbero anche a cambiare le regole iniziali". Questa l'idea del tecnico del Lecce Fabio Liverani sull'ipotesi, gia' approvata dall'Ifab, di consentire cinque sostituzioni alla ripresa dei campionati dopo l'emergenza sanitaria per prevenire gli infortuni.

"Sono contrario anche l'ipotesi di play-off e play-out per concludere il campionato – ha aggiunto l'ex centrocampista intervenuto ai microfoni di Domenica Sport su Rai Radio1 – Il calcio e' partito con delle regole e deve finire con le stesse regole oppure la stagione va interrotta, perche' le cose non vanno cambiate in corsa".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 16:58