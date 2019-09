Liverani elogia il Lecce da trasferta

La vittoria per 3-1 in trasferta del Lecce sul campo della Spal ha regalato una serata da ricordare al tecnico dei salentini, Fabio Liverani: "A parte qualche sbavatura abbiamo fatto una bella partita – ha dichiarato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn -. Venivamo da una brutta sconfitta e la squadra ha risposto molto bene in questa trasferta, giocando alla pari quella che era una partita delicata, e concedendo poco grazie a un buon affiatamento".

"La squadra ha lavorato benissimo – ha proseguito Liverani -, ha giocato altrettanto bene, ha difeso e ha dato un segnale dopo la sconfitta contro il Napoli: è importante però restare estranei tanto alle critiche quanto agli elogi".

Sulla prestazione dei singoli, Liverani si è soffermato su Marco Mancosu ed El Khouma Babacar: "Mancosu? E' uno specialista dei calci di rigore, sono tranquillo quando li calcia. Babacar? ha mostrato degli spunti fondamentali, dobbiamo portarlo ad una condizione ottimale e sarà importantissimo per noi".

L'allenatore del Lecce si è poi soffermato sul gioco espresso dai suoi: "Credo che giocare bene a calcio sia fondamentale per noi, è normale che delle volte siamo schiacciati e delle volte siamo noi a schiacciare gli avversari, in 90 minuti si giocano tante piccole partite e noi dobbiamo essere bravi a interpretarle tutte. Ci vogliono automatismi e tempo, ma sono convinto che possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:52