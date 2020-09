Liverani: "Fatti bene i primi 20 minuti"

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato dopo la sconfitta per 2-o all’esordio in campionato contro il Napoli. “Quando si perde non si può essere felici ma pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c’è un allenatore bravo e preparato. Ma la mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato”.

“Quest’anno con 5 sostituzioni la rosa va fatta di 20-22 calciatori di qualità, non con un 11-12 forti e i ricambi. La volontà nostra è quella di fare un mix tra giovani ed esperti. Vogliamo fare una squadra competitiva”.

OMNISPORT | 20-09-2020 15:45