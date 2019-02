Liverani festeggia il primo obiettivo

Il Lecce si mette alle spalle il tracollo di Cittadella grazie al preziosissimo 2-1 sul Verona. Liverani vince la sfida sulle panchine con l’ex compagno Grosso e i giallorossi superano in classifica i veneti.

Il tecnico dei salentini però continua a non porsi obiettivi, limitandosi a festeggiare quello già raggiunto: "Abbiamo 41 punti, siamo una neopromossa, una squadra giovane che sta crescendo, dobbiamo vivere di positività – le parole di Liverani raccolte da 'Pianetalecce.it' – Oggi siamo matematicamente salvi, questo è già un obiettivo centrato, ma voliamo basso: in questa categoria si può perdere e vincere con tutti e non è una frase fatta".

Poi, qualche parola sui singoli: "La Mantia è un calciatore che sta in una condizione fisica eccezionale, ed è un calciatore da 12-15 gol a stagione. Per salire di categoria deve giocare costantemente 90 minuti e se lo farà sarà devastante. Majer? È un calciatore che ci serviva e che ha un altro passo rispetto a quelli che abbiamo in rosa".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 23:50