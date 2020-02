Liverani guarda oltre le sconfitte del Torino

Attraverso la conferenza stampa prima della partita contro il Torino, Liverani ha parlato del mercato appena concluso: "Abbiamo cercato di occupare le caselle mancanti, volevamo fare qualcosina in più però non ci siamo riusciti. Chiudiamo con 20 giocatori di movimento definitivi. La preoccupazione è che se ne perdiamo tre o quattro saremmo in difficoltà".

Potrebbero esserci novità per la gara contro i granata: "Potremmo tornare al 4312, dovrò vedere cosa ci può dare Paz. Saponara giocherà da trequartista, Barak bisognerà vedere come piazzarlo e cercare di capire anche che minutaggio avranno i nuovi. Tutti i giocatori che sono arrivati credo possano essere utili per aiutare e per dare delle alternative. Noi crediamo che questi ragazzi siano forti con qualità indiscusse. Certo è che questi ragazzi hanno giocato pochissimo, Barak solo in Coppa Italia, Saponara mai, Paz poco. Questi nuovi arrivi vengono ad aiutare ma non a risolvere tutti i problemi".

"Ho visto il Torino in Coppa Italia e mi è sembrata una squadra viva, il risultato contro l'Atalanta ha ingigantito la sconfitta. Non vedo una squadra che viene da sconfitte consecutive, vedo una squadra cattiva e in palla" ha concluso Liverani.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 16:12