Liverani ha trovato la ricetta per la salvezza

Sbloccarsi vincendo in casa del Torino, che era a punteggio pieno dopo tre giornate, è stato per il Lecce il modo migliore per dimenticare la bruciante sconfitta nello scontro diretto interno contro il Verona, venuta dopo il ko al debutto in casa dell’Inter dove, a dispetto dello 0-4, Fabio Liverani aveva ricevuto buoni segnali dalla prestazione della squadra.

Ma per l’autostima servivano punti e allora il tecnico giallorosso punta proprio su questo aspetto nel commentare il blitz del “Grande Torino”: “Credo che i giocatori si siano dati da soli il segnale di poter stare in Serie A – ha detto Liverani intervistato dal 'Corriere dello Sport' – Con difficoltà, con sacrificio, ma con le nostre capacità possiamo riuscire a salvarci. Il cammino lo decideremo noi, ma anche la fortuna e la qualità delle altre. Una vittoria a Torino ci

aiuta a trovare l’autostima giusta per lavorare con entusiasmo”.



SPORTAL.IT | 18-09-2019 09:05