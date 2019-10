Liverani: "Il giusto premio ai ragazzi"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato dopo il pareggio contro il Milan: "Nel primo tempo non siamo stati bravi, abbiamo perso tanti palloni in uscita. Siamo stati fortunati a non subire più gol un po' per Gabriel e un po' per imprecisione dell'attacco del Milan. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Il gol di Calderoni credo sia un grande premio per i ragazzi e per i tifosi che fanno dei sacrifici per la squadra. Margini di crescita di Calderoni? Ha la grande qualità di un ragazzo che ascolta e che dà il 150% e lavora sui propri difetti. Per me è un giocatore che io faccio fatica a sostituire anche quando non è in giornata positiva".

"Nelle prime 10 di campionato dovevamo affrontare le prime 8 della classifica dell'anno precedente. E' un punto che ci serve per l'autostima e per il coraggio, per darci la convinzione di poter fare punti anche in questi stadi. Per una squadra che deve tenere sotto almeno 3 squadre i punti deve prenderli un po' da tutto: dal tecnico, dalla società, dai giocatori e dai tifosi. Una salvezza sarebbe miracolosa".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 23:49