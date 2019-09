Liverani nasconde le carte in vista di Lecce-Napoli

Dopo la vittoria nel posticipo di lunedì contro il Torino, il Lecce ha iniziato la preparazione in vista della difficile sfida casalinga contro il Napoli, in programma domenica alle 15, e il tecnico Fabio Liverani ha deciso di nascondere le carte.

Per non far trapelare indicazioni, infatti, il tecnico giallorosso ha deciso di svolgere l'allenamento di mercoledì pomeriggio a porte chiuse. Disponibili tutti gli uomini in rosa tranne Meccariello, Fiamozzi e Dell'Orco, che stanno svolgendo un programma differenziato e domenica saranno sicuramente assenti.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 15:15