Liverani non parla dell'arbitro

Fabio Liverani ha analizzato la partita persa contro il Pescara per 4-2: “Il Pescara è partito forte, abbiamo regalato due reti, potevamo prendere una goleada e invece abbiamo reagito e siamo arrivati al pareggio. Abbiamo concesso a Del Sole il mancino in occasione del 3-2, quando avevamo detto dalla panchina di non farlo. Dobbiamo migliorare in questo se vogliamo fare un campionato importante”.

“Con le grandi abbiamo sempre giocato alla pari – ha concluso il mister dei pugliesi a sololecce.it – a dicembre faremo un primo bilancio. Sulle decisioni arbitrali? E’ meglio che non dica niente se no mi metto nei guai”.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 00:10