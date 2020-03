Liverani: "Positività Rugani tocca tutti"

Come tutte le altre società di Serie A, anche il Lecce ha deciso di sospendere gli allenamenti in seguito alla pandemia Coronavirus che ha stoppato il campionato di Serie A.

La pausa forzata, come comunicato dal presidente Sticchi Damiani, proseguirà fino a lunedì 16 marzo, salvo ovviamente indicazioni differenti da parte delle istituzioni calcistiche riguardo la ripresa del torneo, per il momento fissata per i primi di aprile.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico Fabio Liverani, parso colpito dalla positività di Daniele Rugani, il difensore della Juventus primo contagiato da Covid-19 in Serie A: "Quello che successo a Rugani ha toccato tutte le società" ha detto Liverani.

"C'è stato un evolversi della situazione e noi ci adeguiamo al suggerimento della Lega, visto che ora tutte le squadre sono ferme. A oggi l'ultima comunicazione ufficiale parla di una ripresa del campionato per il 4 aprile, monitoriamo la situazione tramite il presidente che è in collegamento quotidiano con le altre società. Se dovessero esserci nuove disposizioni, ci adegueremo".

SPORTAL.IT | 12-03-2020 19:40