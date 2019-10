Liverani punta la Juve: "Andiamo a giocarcela"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani in conferenza stampa ha parlato della sfida contro la Juventus: "Sarebbe di sicuro un pareggio prezioso, un punto d’oro. Però andiamo a giocarcela, dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e sperare che loro non vadano oltre il loro 70%. Noi entreremo in campo sicuramente con quel briciolo di spensieratezza che serve per affrontare gare di questo tipo".

Liverani sarà squalificato e partirà dalla tribuna: "Non rosico, anche se di certo non mi piace non essere in campo. Accetto la squalifica che ho incassato dopo il match contro il Milan, ma non la condivido".

25-10-2019