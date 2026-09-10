Liverpool-Atletico Madrid moviola: Massa arbitra all’inglese e i Reds ringraziano, il Var Di Bello tace, c’è un’ombra sul risultato

La prova dell’arbitro Massa ad Anfield Road Maradona nella gara della prima giornata della Phase League di Champions analizzata al microscopio, due gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Massa al debutto stagionale in Champions: 11 falli fischiati ai Reds e 10 ai colchoneros e solo due ammoniti. Pesa la decisione su Mac Allister, autore del gol partita, che poteva essere espulso. Vediamo cosa è successo ad Anfield Road.

Liverpool-A.Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ Szoboszlai entra nell’area di rigore dell’Atlético Madrid e cade a terra dopo un contrasto con Cuti Romero . L’arbitro dice che non c’è niente di irregolare. Regolare al 17′ il gol di Llorente. Al 22′ il Liverpool protesta per un presunto fallo su Wirtz appena fuori dall’area di rigore. Massa afferma che non c’è nulla da eccepire. Primo giallo al 28′, è per Mac Allister per un intervento falloso su Kang-in Lee. Ci potevano essere gli estremi per il rosso.

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Il gol annullato

Al 40′ graziato Mac Allister che rischia il secondo cartellino giallo per un fallo su Koke. Anche stavolta il Var Di Bello non è interveuto. Regolare al 41′ il gol di Szoboszlai, così come quello al 50′ di Mac Allister, che ha rischiato poco prima l’espulsione. Al 51′ ammonito Pubilly per un fallo su Ngumoha. All’89’ il tiro di Víctor Muñoz è stato miracolosamente parato da Oblak. La palla è poi arrivata a Frimpong, che ha segnato, ma era in fuorigioco. Dopo 5′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca.

I precedenti tra le due squadre

Nei 7 precedenti 3 successi degli spagnoli, 2 pareggi e due vittorie dei Reds.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti con Marcenaro IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mac Allister, Pubilly.