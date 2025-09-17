Liverpool-Atletico Madrid, gestaccio a Simeone e rissa sfiorata: rosso al Cholo, proteste con Marcenaro e Mariani

Finale incandescente ad Anfield Road con Simeone che risponde agli sfottò dei tifosi del Liverpool e viene espulso: Marcenaro e Mariani devono contenere la furia del Cholo

La Champions League è cominciata davvero col botto sotto tutti i punti di vista. Lo spettacolo non mancano e neanche i nervi tesi come accaduto nel match tra Liverpool e Atletico Madrid con Simeone che rischia di venire a contatto con i tifosi di casa e alla fine rimedia anche un cartellino rosso mostrato dall’arbitro italiano Mariani.

Il Liverpool domina, l’Atletico risponde

Una partita ad altissima tensione quella che si gioca ad Anfield Road. Il Liverpool dà la sensazione di aver già chiuso la pratica dopo circa 20 minuti di gioco in cui sono avanti di 2 gol grazie alle reti messe a segno da Robertson (in maniera un po’ fortunosa) e dal solito Salah. Ma la reazione dell’Atletico Madrid non si fa attendere e prima della chiusura del primo tempo arriva il gol di Marcos Llorente. I Colcheneros prendono il gioco in mano e attaccano alla ricerca del pari che arriva all’81’ ancora grazie a Marcos Llorente.

Rissa sfiorata dopo il gol di Van Dijk

Grande delusione per il Liverpool e per i suoi tifosi ma la formazione inglese si lancia alla ricerca della vittoria e al secondo minuto di recupero arriva il gol che decide il match grazie a Van Dijk. Anfield Road esplode ma tra i tifosi intorno alla panchina spagnola c’è chi si lascia andare a un’esultanza un po’ eccessiva e nei confronti di Simeone arriva anche qualche gestaccio. Il Cholo non ci sta e si lancia contro un tifoso del Liverpool, situazione che rischia di essere incandescente ma che viene disinnescata dagli stewart dello stadio inglese.

L’espulsione di Simeone

Momenti di grande tensione, il tecnico argentino è una vera e propria furia. Ma ovviamente il suo comportamento non può essere tollerato dagli ufficiali di gara. Simeone si avvicina in maniera molto veemente al quarto uomo Marcenaro che prova a farlo tornare alla calma, ma allo stesso tempo l’arbitro italiano è anche costretto a segnalare l’accaduto a Mariani. Il fischietto tricolore si avvicina con grande calma al tecnico della formazione spagnola, gli spiega in italiano che non può fare altro che mostrargli il cartellino rosso con Simeone che deve prendere sconsolato la strada degli spogliatoi.