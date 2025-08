Liverpool-Athletic Bilbao, l’omaggio per Diogo Jota: Nuñez manda un messaggio al Milan, Anfield evacuato per un allarme

Doppia amichevole per il Liverpool che torna a giocare in casa per la prima volta dopo la scomparsa di Diogo Jota: ad Anfield esplode il talento del 16enne attaccante Rio Ngumaho

Una giornata dalle forti emozioni quella che vede protagoniste Liverpool e Athletic Bilbao. I Reds tornano a giocare in casa per la prima volta dopo la scomparsa di Diogo Jota, il calciatore scomparso in un incidente d’auto circa un mese fa. Ma di emozioni ne arrivano sia prima del match quando lo stadio viene evacuato, sia durante per quello che succede in campo.

L’omaggio per Diogo Jota

Il Liverpool torna ad Anfield ma lo fa con il lutto nel cuore dopo la tragedia che ha colpito Diogo Jota. Sulle tribune i tifosi mostrano la maglia numero 20 del calciatore portoghese e al 20esimo minuto il gioco viene interrotto con i tifosi che si sono uniti in un lungo applauso commosso. Prima del match erano stati la leggenda del Liverpool Phil Thompson e il presidente dell’Atletico Bilbao Uriarte ad onorare la memoria del calciatore deponendo due corone di fiori sul campo da gioco.

Prima del match le parole di Gapko: “E’ stato un momento molto difficile, molti di noi erano ancora in vacanza quando è successo. E abbiamo cercato di ritrovarci il prima possibile come squadra e come club. Abbiamo provato a fare il possibile per la famiglia e per cercare di portare il nostro aiuto. Ed è quello che continueremo a fare. Ognuno di noi si sta dando da fare, molto più di quanto viene riportato ogni giorno”.

Falso allarme: Anfield evacuato

Alle 15.50, circa un’ora prima della partita, il Liverpool chiede ai tifosi di evacuare lo stadio. La ragione è un allarme che ha messo in apprensione la società di casa ma non sono stati resi noti i motivi che hanno portato alla decisione. Dopo un po’ di attesa all’esterno di Anfield, i tifosi hanno potuto fare ritorno sugli spalti dello stadio con l’inizio del match con l’Atletico che non è stato posticipato.

Nuñez lancia un messaggio al Milan, clamoroso Ngumaho

Un Liverpool apparso subito in palla nella doppia sfida contro l’Athletic Bilbao. Bassano solo due minuti e la squadra di Slot è già in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Rio Ngumaho. Il 16enne attaccante inglese è la nuova grande speranza dei Reds che già da tempo coltivano il suo talento e nel corso di questa stagione potrebbero lanciarlo stabilmente in prima squadra. Passano pochi minuti e arriva la rete del raddoppio messa a segno da uno dei giocatori più chiacchierati nel corso di questa estate: Darwin Nuñez. L’attaccante sembra ormai in uscita dal Liverpool con i Reds che sembrano però non intenzionati fare sconti ai possibili compratori: il Milan lo ha messo nel mirino da tempo, la Juve ha mostrato un interessamento ma su di lui ci sono anche le mire dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.