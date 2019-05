Liverpool, che paura per Salah

Il Liverpool sembra atteso da un’altra stagione beffarda, ma non molla la presa.

Virtualmente fuori dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona nella semifinale di andata, i Reds continuano il testa a testa con il Manchester City in Premier.

La squadra di Guardiola è avanti di un punto, ma intanto il Liverpool si gode una notte da capolista grazie al sofferto 3-2 in casa del Newcastle, partita macchiata dall’infortunio subito da Mohamed Salah.

L’attaccante egiziano, che aveva sbloccato la gara siglando il 100° gol nei campionati europei, è uscito dal campo malconcio al 73’ dopo un duro scontro con il portiere della squadra di casa Dubrawka.

Colpito duro al collo e alla testa, Salah è rimasto a terra immobile per alcuni, lunghissimi istanti, facendo preoccupare compagni, tifosi e avversari.

L'ex romanista si è poi ripreso, lasciando però il campo in barella e in lacrime tra la standing ovation di tutto lo stadio. In serio dubbio a questo punto la presenza del giocatore martedì nel ritorno della semifinale di Champions ad Anfield.



SPORTAL.IT | 04-05-2019 23:49