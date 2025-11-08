Liverpool, Chiesa a cuore aperto: che vergogna, cori per me che non giocavo

Chiesa ha raccontato il suo arrivo al Liverpool e come sta continuando la sua esperienza con i Reds: poi fa una rivelazione su Cristiano Ronaldo

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Per Federico Chiesa sembrava che l’occasione migliore del mondo fosse arrivata nel momento più sbagliato. Nell’estate del 2024 arriva al Liverpool, favorita per la vittoria della Premier League. L’italiano però non sembra più quello del 2021, quando aveva trascinato l’Italia a vincere l’Europeo, proprio in Inghilterra. Dopo l’infortunio non è mai stato lo stesso, la Juventus l’ha aspettato per un po’ ma poi l’ha messo alla porta. Per le qualità che aveva fatto vedere, non si meritava di affrontare la nuova avventura in quel modo. Dopo un primo periodo di adattamento, inizia a sfruttare tutte le pochissime occasioni che Slot gli dà. I tifosi lo invocano a gran voce, ne vogliono ancora di quel poco che ha fatto vedere: “All’inizio, quando sono arrivato, mi sentivo un po’ in imbarazzo perché cantavano per qualcuno che non giocava. Ma l’ho apprezzato molto”, così ha affermato ai microfoni di Sky Sport. Quest’anno qualcosa è cambiato: non ha tolto il posto da titolare a un Salah in difficoltà, ma è già a quota 2 gol e un assist in sette presenze.

Chiesa: “Un onore giocare con dei tifosi così”

In pochissimo tempo, Chiesa è diventato uno dei giocatori più amati dalla Kop, nonostante il minutaggio bassissimo: “Quando ho iniziato a giocare e sono arrivati ​​i gol, come negli ultimi mesi, ero felice perché alla fine tutto aveva un senso. Il tifo è stato incredibile e sono molto contento. È un vero onore giocare per dei tifosi così meravigliosi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo un mercato da 500 milioni che si sta rivelando fallimentare per il Liverpool, la mossa a sorpresa è stato Chiesa, Quando sembrava dovesse andare ancora più in ombra, l’italiano è emerso dando un apporto fondamentale alla squadra. Tanti di quelli comprati in estate dai Reds devono ancora accendersi, uno su tutti Florian Wirtz, che però viene elogiato da Chiesa: “È uno dei migliori giocatori che abbia mai visto con la palla tra i piedi. Il modo in cui controlla la palla, il modo in cui la tocca, è semplicemente di livello mondiale“. Il tedesco ha fatto vedere sprazzi della sua tecnica nella partita ad Anfield vinta contro il Real.

“Vincere con il Liverpool è stato incredibile”

Nella prima stagione, il minutaggio di Chiesa era stata talmente basso che ha rischiato di non fargli mettere in bacheca la Premier vinta con il Liverpool, conquistata dall’ex Juve solamente negli ultimi minuti della stagione, con il titolo vinto da diverse giornate. Ma il ricordo della vittoria rimane comunque speciale: “Credo che vincere la Premier League sia stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. È stato molto speciale perché è stato il mio primo campionato, anche se l’anno scorso non ho giocato molto. Vincere con il Liverpool è stato semplicemente incredibile”.

Chiesa e la rivelazione sulla sfida Messi-Ronaldo

Infine un ricordo sul periodo passato alla Juventus con Cristiano Ronaldo, con una rivelazione che ha spiazzato: “Ho giocato con lui, ed è stato incredibile. Loro [Messi e Cristiano, ndr] sono davvero i migliori giocatori della storia”. I due hanno giocato insieme con la maglia dei bianconeri in una sola stagione, la 2020/2021, vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Chiesa conclude: “E, per essere completamente onesto, devo dire che Leo Messi è il miglior calciatore della storia“.