Liverpool, Chiesa è la mossa anti-crisi dopo un mercato flop da 500 milioni. E Gattuso lo riporta in Nazionale

Bufera sui Reds dopo le ultime due sconfitte di fila: sott'accusa gli acquisti di Wirtz e Isak, scocca l'ora di Federico. L'ex Juve pronto a tornare in Nazionale

Bufera su Arne Slot dopo le due sconfitte di fila subite dal Liverpool contro Cystal Palace in Premier e Galatasaray in Champions. Sott’accusa il mercato da oltre 500 milioni dei Reds e in particolare il gioiellino tedesco Wirtz, il cui talento sembra sfiorito in Inghilterra. Ed ecco che la soluzione per superare la crisi si chiama Federico Chiesa, l’uomo della provvidenza che sta per riprendersi anche la Nazionale: Gattuso ha fatto la sua scelta.

Liverpool, la speranza di Slot è Chiesa

Il suo gol nel finale non è servito a evitare il ko col Crystal Palace, ma ha giovato senza dubbio al suo status. Da oggetto misterioso a salvatore della patria, ora sono tutti pazzi di Chiesa. I tifosi del Liverpool incalzano Slot: vogliono l’italiano in campo dal primo minuto. E probabilmente così sarà già a partire dalla prossima sfida in programma a Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca.

Il tecnico olandese valuterà le condizioni dell’ex Juventus, che ha saltato l’impegno di Champions in Turchia per un leggero fastidio: se avrà recuperato, potrebbe finalmente concedergli una chance dal primo minuto contro una big. Federico, già decisivo all’esordio contro il Bournemouth con un gol all’ultimo respiro, non vede l’ora di dimostrare alla società di aver scommesso sul profilo giusto.

Crisi Reds, mercato flop da oltre 500 milioni

Il delicato momento che stanno attraversando i campioni d’Inghilterra dimostra che non basta collezionare figurine per vincere e stravincere. E ricalca la storia del Psg pre-Luis Enrique, quando neppure il fanta-tridente composta da Messi, Mbappé e Neymar aveva consentito al club di sfatare il tabù Champions. Il Liverpool non ha badato a spese in estate, eppure i conti già non tornano.

Sul banco degli imputati è finita la stellina tedesca Wirtz, pagato 125 milioni. È l’ex Bayer Leverkusen, bersagliato dalle critiche, il simbolo di un mercato fatto sì col portafogli ma, forse, con poca testa. Stesso discorso vale per Isak, acquistato in chiusura di mercato per 145 milioni dopo un infinito braccio di ferro col Newcastle: l’attaccante svedese non si è ancora sbloccato né in Premier né in Europa.

La rinascita di Federico: Gattuso lo riporta in Nazionale

Proprio Gattuso, alla vigilia dei due precedenti impegni di settembre contro Estonia e Israele, aveva spiegato il motivo dell’assenza di Chiesa dalle convocazioni. Una scelta concordata su proposta dello stesso calciatore, non al meglio della forma.

Ora, però, lo scenario si è ribaltato. E, come rivela La Gazzetta dello Sport, il ct è intenzionato a riconsegnargli la maglia azzurra in vista del doppio impegno di ottobre per le qualificazioni Mondiali sempre contro Estonia e Israele. L’ok del figlio d’arte è già arrivato: venerdì Ringhio scioglierà la riserve.